Erfolgreiche Karriere als Sängerin und Schauspielerin

Selena Gomez begann ihre Schauspielkarriere 2002 mit einer Rolle in der Kinderfernsehserie "Barney und seine Freunde". Der Durchbruch gelang ihr mit der Disney-Channel-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place", in der sie die Hauptrolle der Alex Russo spielte. Es folgten Gastrollen in weiteren beliebten Disney-Serien sowie in Filmen wie "Another Cinderella Story" (2008), "Prinzessinnen Schutzprogramm" (2009) oder "The Dead Don't Die" (2019). Seit 2021 spielt sie eine der Hauptrollen in der Hulu-Serie "Only Murders in the Building". 2008 startete sie mit ihrem ersten Plattenvertrag auch als Sängerin durch, bisher veröffentlichte Gomez sechs Studioalben.