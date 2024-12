Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) sind verlobt! Die Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin verkündete die frohe Botschaft auf ihrem offiziellen Instagram-Account . Dort postete sie Bilder ihres Verlobungsrings und betitelte den Beitrag mit "forever begins now" (zu Deutsch: "Jetzt beginnt die Ewigkeit"). Ihr zukünftiger Ehemann fügte in den Kommentaren zu den zahlreichen Glückwünschen scherzhaft hinzu: "Hey warte... das ist meine Ehefrau".

Die beiden kennen sich bereits seit Jahren

Die 32-Jährige enthüllte im Dezember 2023, dass sie mit dem Musikproduzenten Blanco zusammen ist. Medienberichten zufolge sollen die beiden schon seit Juni letzten Jahres liiert sein. Das Paar hatte zuvor bei Selena Gomez' Song "Single Soon" aus dem Jahr 2023 und dem Lied "I Can't Get Enough" von 2019 zusammengearbeitet.

Während eines Auftritts in der "Howard Stern Show" im Mai verriet Benny Blanco bereits, dass er sich eine Ehe mit dem "Only Murders In The Building"-Star vorstellen könne: "Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als diese", schwärmte der 36-Jährige damals.

In einem weiteren Interview mit dem "WSJ. Magazine" erzählte Blanco, dass er einige Zeit gebraucht habe, um zu erkennen, dass er Gefühle für Gomez hat. "Ich war der Letzte, der es merkte", so Blanco. "Es ist verrückt, wie deine Partnerin die ganze Zeit da sitzen kann, direkt vor deinen Augen, und du bemerkst es nicht einmal, und dann hast du diesen Moment, in dem du denkst: 'Warte, ich bin verliebt.'"