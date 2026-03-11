Mitte Januar 2026 stürzte Senta Berger (84) bei einer Veranstaltung in der Hamburger Laeiszhalle von einer Bühne und brach sich dabei den Oberschenkel. Tagelang wurde die Schauspielerin auf der Intensivstation behandelt. Jetzt, rund zwei Monate später, meldet sie sich in einem ersten Interview mit der "Bild"-Zeitung aus der Reha zurück.

"Als ich hier aus Hamburg ankam, konnte ich nichts, gar nichts. Nicht gehen. Nicht stehen", sagt Berger rückblickend. Die Fortschritte, die sie seitdem gemacht habe, beschreibt sie als "groß und erstaunlich". Der eigentliche Sturz wird ihr jedoch ein unlösbares Rätsel bleiben, so Berger: "Ich höre nur noch den Aufprall auf das Parkett vor der ersten Zuschauerreihe." Sie habe zunächst alles nicht begreifen können, bis ein Arzt der Ambulanz sagte: "Sehen Sie mal Ihre Beine an. Das eine ist viel kürzer als das andere. Sie haben einen Oberschenkelbruch."