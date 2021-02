“Sex and the City”: HBO liefert Erklärung für Samanthas Abwesenheit

Die Freude über die Ankündigung der Neuauflage von "Sex and the City" war unter Fans groß: 16 Jahre nach der Ausstrahlung letzten Folge gibt es nun ein langersehntes Wiedersehen mit den New Yorker Frauen. Der Jubel wurde allerdings durch eine traurige Nachricht getrübt, eine beliebte Figur wird im neuen Spin-off "And Just Like That" fehlen, nämlich Kim Cattrall alias Samantha Jones.

Das Revival soll den drei Freundinnen auf ihrer Reise "von der komplizierten Realität von Leben und Freundschaften in ihren Dreißigern" zu der "noch komplizierteren Realität" ab 50 folgen, hieß es in einer Mitteilung. Darüber, wie man Samantha Jones' Abwesenheit plausibel erscheinen lassen könnte, wurde vorerst nur spekuliert.

Nun äußerte sich HBO-Programmchef Casey Bloys dazu, wie das Fehlen von Samantha Jones in "And Just Like That" erklärt wird. "Es ist wie im echten Leben, Leute kommen und gehen, Freundschaften verblassen und neue Freundschaften beginnen", so Bloys.