J.Lo, Halle Berry & Co.: Stars sprechen über Sexismus in Hollywood

Elizabeth Banks

In ihrer Preisrede bei den Women in Film Los Angeles Crystal Lucy Awards rückte Elizabeth Banks die unfairen Standards, an denen Frauen in der Branche gemessen werden, in den Mittelpunkt: "Der erste Agent, den ich kennenlernte, sagte mir, ich solle mir die Brüste vergrößern lassen. Ich bin so glücklich, dass ich damals nicht genug Geld hatte, um seinem Rat zu folgen.“

Banks gehört inzwischen zu den erfolgreichsten Darstellerinnen Hollywoods und feierte weltweite Erfolge mit dem "Pitch Perfect" und dem "Die Tribute von Panem“-Franchise.