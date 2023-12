"Charmed"-Star Shannen Doherty teilt gegen Alyssa Milano aus

1998 ging mit der US-amerikanischen Fernsehserie "Charmed - Zauberhafte Hexen" ein weibliches Traumtrio an den Start - zumindest hatte man vor den TV-Geräten anfangs diesen Eindruck. Holly Marie Combs (50), Alyssa Milano (50) und Shannen Doherty (52) schlüpften damals in die Rollen der legendären Halliwell-Schwestern. Doch nach drei Staffeln stieg Doherty im Jahr 2001 freiwillig aus und starb der Serientod. Combs und Milano hängten noch fünf weitere Staffeln (nun mit Rose McGowan an ihrer Seite) dran, bevor die Serie 2006 eingestellt wurde. Seitdem gab es immer wieder Gerüchte über Streitigkeiten am Set.

Jetzt sprach Doherty gemeinsam mit Combs in ihrem neuen Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" offen über die damalige Zeit und ließ dabei kaum ein gutes Haar an ihrer Kollegin Alyssa Milano, die sie für die Misere verantwortlich macht. Milano habe alle auseinander gebracht und damals versucht, einen Keil zwischen Doherty und Combs zu treiben, die bis zum heutigen Tag sehr gut befreundet sind. "Das war wirklich interessant. Sie versuchte, dich von mir wegzuziehen", sagte Doherty.