Sharon Stone: Britney Spears bat sie 2007 um Hilfe

Darauf angesprochen enthüllte Sharon Stone, dass sie wohl nicht ohne Grund in der Liste auftaucht: "Britney schrieb mir in einer sehr schwierigen Zeit ihres Lebens einen sehr langen, wichtigen und ergreifenden Brief", so Stone. Sie erwähnt, dass Spears sich damals gerade die Haare abrasiert hatte – demnach muss sie das Schreiben im Jahre 2007 ereilt haben.

"Sie wollte, dass ich ihr helfe. Und ich war auch in einer sehr schwierigen Zeit meines Lebens – ich konnte mir nicht einmal selbst helfen. Aber die Wahrheit ist, wir brauchten beide Hilfe. Sie brauchte Hilfe, und ich brauchte Hilfe", erinnert sich Stone. "Die Wahrheit ist, es ist sehr schwer, eine sehr erfolgreiche Frau zu sein, ohne dass dich alle kontrollieren, deine Finanzen an sich reißen und dich steuern. Ich glaube, all die jungen Stars werden gesteuert. An einem gewissen Punkt macht es dich kaputt."