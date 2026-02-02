Eigentlich soll er sein nobles Apartment in Knightsbridge geliebt haben, trotzdem ist der Hollywoodstar Tom Cruise (63) laut britischer Berichte dort kürzlich geradezu überstürzt ausgezogen . Jetzt wird auch der mutmaßliche Grund dafür bekannt. Er soll sich nach einem Überfall in der nahen Umgebung nicht mehr sicher gefühlt haben.

Nach bewaffnetem Überfall

Knightsbridge ist eine der wohlhabendsten Gegenden Londons. Laut eines Berichts der britischen "Daily Mail" soll es dort vor Kurzem zu einem bewaffneten Überfall auf ein Rolex-Geschäft gekommen sein - ganz in der Nähe der Wohnung des Stars. Ein Cruise demzufolge nahestehender Insider spricht von einem "übermäßig aggressiven Angriff", der den "Mangel an Sicherheit" rund um die teuren Wohnungen verdeutlicht habe.

Cruises Apartment soll rund 35 Millionen Pfund gekostet haben. Der Schauspieler habe es demnach genossen, in der Nachbarschaft spazieren zu gehen. Aber der Star fühle sich mittlerweile so, als ob es in den vergangenen ein oder zwei Jahren eine Art Niedergang gegeben habe. Es scheine, als ob es dort "von Woche zu Woche unsicherer" werde.

Bereits vor rund einer Woche hatte die Sonntagsausgabe der Boulevardzeitung geschrieben, dass Cruise seiner Wohnung offenbar völlig überraschend den Rücken gekehrt haben soll. Das Personal sei von dem Auszug regelrecht überrumpelt worden. "Es ging alles sehr schnell, es war eine Überraschung für das Personal des Gebäudes, in dem sein Penthouse ist. Es ist sehr seltsam", wurde eine anonyme Quelle zitiert.

Seit seinem Einzug hatte Cruise sich dabei wohl bestens eingelebt. "Tom hat London geliebt", sagte der Insider. Morgens soll er etwa gerne durch den Hyde Park gejoggt sein. Wo Cruise jetzt wohnen soll, ist nicht bekannt.