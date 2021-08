Sidney Poitier durch Academy-Museum in LA geehrt

Erster Schwarzer Oscar-Preisträger

Der in ärmsten Verhältnissen auf den Bahamas aufgewachsene Bauernsohn wurde 1964 für den Film "Lilien auf dem Felde" als erster Schwarzer mit dem Oscar zum besten Hauptdarsteller gekürt. Weitere Erfolge feierte er mit Filmen wie "Flucht in Ketten", "Porgy and Bess", "Ein Fleck in der Sonne", "Rat mal, wer zum Essen kommt" und "In der Hitze der Nacht". 2002 erhielt Poitier einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.

Die Eröffnung des Museums der Filmakademie, die alljährlich die Oscars verleiht, ist für den 30. September geplant. Auf knapp 30.000 Quadratmetern soll die Sammlung der Oscar-Akademie zu sehen sein, darunter Filme, Drehbücher, Requisiten und Kostüme. Stars wie Steven Spielberg, Barbra Streisand und George Lucas, aber auch Filmstudios und Firmen spendeten Millionen für die Einrichtung.