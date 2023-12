Simon Verhoeven: So wirkt sich der Erfolg seiner Eltern auf ihn aus

Sein neuester Film erscheint am 21. Dezember

Am 4. Dezember feierte Simon Verhoevens aktuelles Werk "Girl You Know It's True" Weltpremiere in München. In dem Film beleuchtet der Regisseur die Karriere des 80er-Jahre-Popduos Milli Vanilli, das seine Hits nie selbst gesungen hatte. Nachdem der Skandal öffentlich wurde, kämpften die Bandmitglieder mit Anfeindungen von Fans auf der ganzen Welt. Der Film mit Matthias Schweighöfer (42) kommt am 21. Dezember in die Kinos.