Sind die "Bridgerton"-Stars Page und Dynevor auch im echten Leben ein Paar?

Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor spielen in der Netflix-Serie "Bridgerton" ein Traumpaar, doch wie ist es abseits der Kamera um die beiden bestellt? Natürlich hat sich in den Köpfen mancher Fans eine Lieblingsidee festgesetzt und sie sähen Page gerne auch im realen Leben mit Dynevor liiert.

Was es mit solchen Gerüchten auf sich hat, wurde nun von den beiden selbst während eines Interviews mit "Access Hollywood" beantwortet. Auf die Frage, ob sie sich auch im Privatleben daten würden, sagte Regé-Jean Page: "Alles, was in dieser Hinsicht zählt, wurde bereits von der Kamera festgehalten. Ich glaube, dass die funkensprühenden Worte im Drehbuch und die Geschichte selbst mehr als genug sind."