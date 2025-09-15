Während ihre Kolleginnen und Kollegen bei den Emmy Awards 2025 in edlen Roben feierten, musste "Modern Family"-Star Sofía Vergara (53) die Notaufnahme wegen einer Augenallergie aufsuchen.

Schauspielerin zeigt Szenen aus dem Krankenhaus

Die Schauspielerin gab auf Instagram bekannt, dass sie die Emmys am Sonntag, den 14. September, verpasst hat, weil sie kurz zuvor von einer, wie sie es nannte, "verrücktesten Augenallergie" heimgesucht worden sei. "Habe es nicht zu den Emmys geschafft, aber in die Notaufnahme", schrieb Vergara und postete eine Nahaufnahme ihres geschwollenen linken Auges. "Tut mir leid, dass ich absagen musste! Verrückteste Augenallergie, kurz bevor ich ins Auto gestiegen bin!"

Ihr Beitrag enthielt außerdem ein Video, in dem die Schauspielerin in einem Krankenhausbett liegt, sowie einen weiteren Clip, in dem sie ihr Auge in einem Krankenhauswaschbecken mit Wasser ausspült.

Einer Pressemitteilung vom 9. September zufolge sollte Vergara bei der diesjährigen Zeremonie neben hochkarätigen Kollegen wie Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kristen Bell, Jude Law, Sydney Sweeney, Jesse Williams und Catherine Zeta-Jones auftreten.