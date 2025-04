Sie spielte in Filmen wie Russell Crowes "Noah" (2014) oder Jessica Albas "An Invisible Sign" (2010): Sophie Nyweide machte sich als Jungschauspielerin einen Namen. Am Montag, 14. April , ist der ehemalige Kinderstar mit nur 24 Jahren verstorben . Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Doch laut den Worten ihrer Familie scheint sie unter Traumata gelitten zu haben.

Berührender Nachruf

In einem online veröffentlichten Nachruf verfasste die Familie bewegende Zeilen über das Mädchen, das alles zu erreichen schien, was es sich in den Kopf gesetzt hatte. "Kreativ, sportlich und weise über ihr Alter hinaus, hat Sophie in der Zeit, in der sie auf der Erde tanzte, so viel erreicht (buchstäblich - sie tanzte, während sie sich bewegte!)." Sophie Nyweide sei eine freundliche und vertrauensvolle junge Frau gewesen.

"Sie träumte davon, Schauspielerin zu werden, ohne jemals zu wissen, dass ihre Mutter (Shelly Gibson, Anm. der Red.) Schauspielerin war, also tat sie es auch mit einer Leichtigkeit, über die wir alle staunen. Sie schien am glücklichsten an einem Filmset zu sein, wenn sie jemand anderes sein konnte."