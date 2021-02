After-Baby-Body: Sophie Turner und Blake Lively kritisieren DesignerInnen

"Ja @blakelively noch einmal für die Leute in den hinteren Reihen", schrieb Turner auf ihrem Insta-Account, wie "Us Weekly" berichtet. Lively bedankte sich für diese Unterstützung mit einigen Herz-Emojis und bezeichnete Turner als "Königin des Nordens", eine Anspielung auf Sophies Rolle in "Game of Thrones".

Während Sophie Turner und Joe Jonas im Juli vergangenen Jahres ihre erste Tochter bekamen, sind Blake Lively und Ryan Reynolds wesentlich erfahrener, die beiden haben drei gemeinsame Kinder.