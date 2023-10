Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) waren am 4. Oktober in ihre viertägige Mediation gestartet, bei der nach Bekanntwerden ihrer Scheidung Sorgerechtsfragen geklärt und ein Erziehungsplan für die beiden Töchter aufgestellt werden sollte. Wie unter anderem "Page Six" nun unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, stehen die beiden kurz vor einer "gütlichen Einigung in allen Fragen zwischen ihnen".