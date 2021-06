Rot hat besondere Bedeutung

Mit 13 Jahren feierte Turner in "Game of Thrones" ihr Schauspieldebüt – und wurde als rothaarige Teenagerin schlagartig berühmt. Gegenüber "Refinery29" verriet sie 2018, dass die roten Haare eine besondere Bedeutung für sie hätten: "Meine rothaarige Persona ist Sansa – sie ist so stark und unabhängig. Also präsentiert Rot für mich eine ultimative Stärke."

Drei Jahre später wurde Sophie Turner nun wieder mit roten Haaren fotografiert, wie "Just Jared" berichtet. Ihren neuen Look präsentierte sie bei einem Baseballspiel in Atlanta, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Joe Jonas besuchte.