"Es war unglaublich traurig"

Jonas war es, der die Scheidung eingereicht hatte, auf Instagram schrieb Turner, die Entscheidung sei einvernehmlich gefallen. Was zwischen dem Paar passiert ist, darüber darf Turner nicht reden. Stattdessen erklärte sie: "Ich durchlaufe gerade ein Gerichtsverfahren, bei dem ich nicht wirklich viel sagen kann, aber es war unglaublich traurig. Wir hatten eine wunderbare Beziehung, und es war hart."

Umso besser fühlte sich die Heimkehr nach England für die "Game of Thrones"-Darstellerin an. "Ich bin so glücklich, zurück zu sein. Es fühlte sich an, als ob mein Leben auf Pause war, bis ich nach England zurückkehrte", wird sie zitiert. "Ich fühle mich einfach nicht wie ich selbst, wenn ich nicht in London bei meinen Freunden und meiner Familie bin.

Die Jahre davor hatte sie mit dem Boyband-Sänger in Los Angeles und Miami gewohnt. Nicht nur das Heimweh, auch die amerikanische Politik machten ihr in dieser Zeit zu schaffen: "Die Waffengewalt, die Aufhebung von Roe v. Wade... Alles kam irgendwie noch obendrauf. Nach dem Schulmassaker in Uvalde wusste ich, dass es an der Zeit war, da verdammt nochmal rauszukommen."