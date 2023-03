Harrison Ford

Harrison Ford (80) machte sich als Archäologe Indiana Jones in den gleichnamigen Filmen unsterblich. Nicht selten musste er sich in den Blockbustern mit Krabbeltierchen wie Spinnen herumschlagen. Kein Wunder also, dass die Schauspiellegende ebenfalls für eine Spinnenbenennung herhielt. Die "Calponia harrisonfordi" ist eine Echte Webspinne und wurde 1993 in Kalifornien erstbenannt. Bis heute ist sie die einzige beschriebene Art der Gattung Calponia.