Jason Statham (57) und Rosie Huntington-Whiteley (37) zeigen seltene Fotos ihrer Kinder Jack (7) und Isabella (2) an Bord einer Yacht bei einem Familienausflug . Die vierköpfige Familie genoss die Zeit auf See offenbar sehr.

Rosie Huntington-Whiteley zeigt Urlaubsfotos

Rosie Huntington-Whiteley zeigt immer mal wieder süße Familienschnappschüsse zwischen ihren Hochglanz-Highfashion-Fotos. Im September gab es ein paar Fotos vom Familienurlaub auf Ibiza: in Badekleidung, in der Hängematte, am Strand, am Pool, in der Altstadt ... "Ibiza Babies", lautete ihr Kommentar dazu.