Die verheerende Feuer-Katastrophe in Los Angeles hat die Welt von Hollywood durcheinandergewirbelt. Filmpremieren wurden abgesagt, Award-Shows oder Bekanntgaben von Nominierungen verschoben. An der Vergabe der Oscars im März wird bis jetzt festgehalten. US-Starautor Stephen King (77) hat eine klare Meinung, was die weiter geplante Oscar-Verleihung trotz der Waldbrände in Los Angeles anbelangt.

Auf seinem Threads-Account schreibt er: "Ich höre, was ihr über die Oscars sagt, dass sie eine Feier des Lebens sind, und dass die Show weitergehen muss, bla, bla, bla und so weiter und so fort." Dies mache alles einen gewissen Sinn, aber für ihn fühle es sich immer noch so an, "als würde Nero Geige spielen, während Rom brennt. Oder in diesem Fall, schicke Klamotten tragen, während L.A. brennt".