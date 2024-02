Sylvester Stallone wünscht sich Ryan Gosling als Rambo-Nachfolger

Stallone als Vorbild für Goslings Ken

Denn Sylvester Stallone ist durchaus in "Barbie" präsent. In einer Szene ist ein Foto von ihm in einem Pelzmantel zu sehen - als Klischeebild von Männlichkeit, die Barbie und Ken in der realen Welt entdecken. Der jetzt schon berühmte Mantel, den Gosling später im Film trägt, ist von Stallone inspiriert. Und als Ken später trainiert, um sich vom Barbie-Anhängsel zum Alphamann zu entwickeln, hängen Stallone-Poster an der Wand.