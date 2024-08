Ein Gericht hat den Prozess gegen Alec Baldwin (66) wegen einer möglichen Mitschuld an den tödlichen Schüssen am Set von "Rust" eingestellt. Doch Quentin Tarantino (61) will den Schauspieler nicht so leicht aus der Verantwortung entlassen. Der Kultregisseur war zu Gast im Podcast "Club Random" von Komiker Bill Maher (68). Das Gespräch kam dabei auch auf den "Rust"-Unfall, bei dem ein Schuss aus einer von Baldwin gehaltenen Waffe die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) tötete.

Bill Maher hält die Tatsache, dass sich Alec Baldwin vor Gericht verantworten musste, für "Schwachsinn". Quentin Tarantino stimmt teilweise zu. "Der Waffenmeister ist zu 90 Prozent für alles verantwortlich, was mit der Waffe geschieht". Aber: "Der Schauspieler ist zu 10 Prozent verantwortlich". Immerhin handle es sich um eine potenziell tödliche Waffe. "Sie sind bis zu einem gewissen Grad Partner in der Verantwortung", bekräftigte der Regisseur, in dessen Filmen Schusswaffen im großen Stil zum Einsatz kommen.