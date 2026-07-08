Dreht er oder dreht er nicht? Diese Frage hält Tarantino-Fans bereits seit ein paar Jahren in Spannung. Nun deutet sich eine vielversprechende Entwicklung an in Form eines Interviews, das Quentin Tarantinos langjähriger Stammkameramann Robert Richardson „Screen Daily“ gewährt hat. Laut Richardson arbeitet der Regisseur inzwischen an einem komplett neuen, „frischen“ Stoff . Details zur Handlung sind allerdings noch nicht bekannt. Als Drehbeginn wird möglicherweise der Sommer 2027 genannt - doch auch hier gilt: Ein festes Datum steht nicht fest.

Tarantinos Theaterpläne in London

Tarantino hat sich seit jeher ein Zehn-Filme-Limit für seine Regiekarriere gesetzt. Nach „Once Upon a Time in Hollywood“ von 2019 fehlt ihm nur noch dieser eine Film. Ursprünglich sollte „The Movie Critic“ dieser Abschlussfilm werden, die Vorproduktion lief bereits und Brad Pitt war im Gespräch für die Hauptrolle. Ende 2024 warf Tarantino das Skript jedoch über Bord, da es ihm inhaltlich zu nah an „Once Upon a Time in Hollywood“ kam, denn beides spielt im L.A. der späten 60er.

Derzeit hat sich Tarantino aber einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt und widmet sich vorrangig seinem ersten Theaterstück, das Anfang 2027 im Londoner West End Premiere feiern soll. Der Arbeitstitel lautet „The Popinjay Cavalier“ und es dürfte sich um eine klassische britische Farce handeln. Erst danach will er sich voll ums Filmskript kümmern.