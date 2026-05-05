Miroslav Nemec verriet weitere Vorteile: "Wir haben jetzt sogar freien Eintritt in die Polizeikantine. Beim Bayerischen Rundfunk dürfen wir auch in die Kantine. Wir haben Zugangskärtchen bekommen - das eine vom Polizeipräsidenten und das andere von unserem Innenminister Herrmann."

Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) haben den Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals entgegengenommen. Als "Tatort"-Duo Batic und Leitmayr haben die beiden Schauspieler 35 Jahre lang und in 100 Folgen das TV-Publikum begeistert. "35 Jahre - es war wirklich ein Traum", sagte Udo Wachtveitl einer Pressemitteilung zufolge: "Mit wem wir alles zusammenarbeiten durften. Und vor allem, dass die Leute uns so angenommen haben und wir so mit dieser Stadt vernäht wurden, mit München. Das war ein großes Glück!"

Ferdinand Hofer feiert seine Kollegen

Den Überraschungslaudator des Abends gab dann Ferdinand Hofer (32), der 2013 als Assistent zum Münchner "Tatort" kam und nun nach dem Abschied der beiden Kommissare gemeinsam mit Schauspielkollege Carlo Ljubek (49) in der bayerischen Landeshauptstadt ermitteln wird.

Das Ermittler-Duo Batic und Leitmayr sei ein Garant für gute und spannende Unterhaltung, sagte Hofer in seiner Laudatio: "Sie stehen für München. Der Dialekt, der Humor, das Leidenschaftliche - und hin und wieder a bissl a Grant." Der große Erfolg sei kein Zufall: "Es hat bestimmt was mit Talent, Disziplin, mit leidenschaftlichem Kampf und harter Arbeit zu tun. Trotzdem kam es nie verbissen rüber, es kam von der Freude an der Sache. Ich kann mich an keinen Drehtag erinnern, an dem man nicht eure Spielfreude und den Teamgeist am Set gespürt hat."

Das 22. Deutsche FernsehKrimi-Festival findet in Wiesbaden statt. Der Ehrenpreis wurde am 3. Mai in der Caligari FilmBühne übergeben. Die Auszeichnung für besondere Verdienste um den Fernsehkrimi wird seit 2019 verliehen. Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger sind Ulrike Folkerts, Matthias Brandt und Barbara Auer, Eoin Moore, Anna Schudt, Alexander Held, Adele Neuhauser und Armin Rohde.