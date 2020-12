Tauben-Lady aus "Kevin – Allein in New York" feiert einsame Weihnachten

Nun hat die 75-jährige irische Schauspielerin in einem ihrer seltenen Interviews über ihre Pläne für die bevorstehenden Festtage gesprochen. Das Thema war naheliegend, da "Kevin – Allein in New York" ja auch ein Weihnachtsfilm ist: Darin verrät die Tauben-Lady ihren jungen Freund, dass eine gute Tat, die man am Weihnachtstag tut, gleich doppelt zählt.

Im aktuellen Gespräch bei Ray D’Arcys Radio 1 Show sagte Fricker, dass ihr Weihnachtsfest sehr still verlaufen werde: "Ich bin eine alte Frau und lebe allein. Es wäre also gelogen, wenn ich behaupten würde, dass es nette und freundliche Weihnachten sein werden. Ich schalte das Telefon aus, ziehe die Rollos herunter und schaue mir ein paar aufgenommene Programme an. Ich will nicht zu negativ klingen, aber es ist eben doch ein ziemlich spezielles und sehr dunkles Weihnachten." Das störe sie nicht weiter, doch zu Silvester empfinde sie diese Situation mitunter als etwas belastend.