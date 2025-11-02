Der französische Schauspieler Tchéky Karyo (1953-2025) ist tot . Er ist am 31. Oktober 2025 an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das haben seine Ehefrau und seine Kinder in einer Mitteilung der französischen AFP bestätigt . Karyo wurde 72 Jahre alt.

Tchéky Karyo spielte unzählige Figuren

Der Schauspieler wurde 1953 in Istanbul geboren. Zwar kam er im Alter von fast 30 Jahren erst in den 1980er-Jahren zu Film und Fernsehen, trotzdem brachte es Karyo in seiner Karriere auf weit mehr als 100 Credits in Filmen und Serien. Dazu gehörte unter anderem Jean-Jacques Annauds "Der Bär" aus dem Jahr 1988.

War Karyo zu Beginn noch fast ausschließlich in französischen Produktionen zu sehen, gelang ihm auch bald der Sprung über den großen Teich, nachdem er in Luc Bessons "Nikita" mitgespielt hatte. So ergatterte er beispielsweise kurz darauf eine Rolle in Ridley Scotts Historienepos "1492 - Die Eroberung des Paradieses". Auch in Michael Bays Action-Kracher "Bad Boys - Harte Jungs" war er gegenüber Will Smith und Martin Lawrence zu sehen. Bond-Fans ist Karyo unterdessen als Dmitri Mishkin aus "James Bond 007 - GoldenEye" ein Begriff, in dem Pierce Brosnan im Jahr 1995 den berühmten Agenten gab.

Es folgten viele weitere Auftritte, darunter auch in großen Produktionen wie "Johanna von Orleans" aus dem Jahr 1999 und "Der Patriot" mit Mel Gibson von 2000. In einer seiner bekanntesten Rollen nach denen in "Nikita" und "GoldenEye" war Karyo ab 2014 zu sehen. In der britischen Krimiserie "The Missing" verkörperte er den Ermittler Julien Baptiste.