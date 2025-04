1974 erhielt Ted Kotcheff den Goldenen Bär

Auch im Bereich der Komödie feierte Kotcheff Erfolge: 1989 drehte er die Slapstick-Komödie "Immer Ärger mit Bernie", die Kultstatus erlangte. Zu seinen weiteren Arbeiten zählen der Film "Joshua Then and Now", für den Kotcheff 1985 in Cannes nominiert war, und "Duddy will hoch hinaus", der 1974 auf der Berlinale den Goldenen Bär erhielt und bei den Canadian Film Awards als "Film des Jahres" ausgezeichnet wurde. 1975 war der Film zudem für einen Golden Globe nominiert und bei den Oscars in der Kategorie "Bestes Drehbuch".