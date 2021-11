Die neue Staffel von "Temptation Island V.I.P." ist gerade erst gestartet, schon steht das Drama zwischen den KandidatInnen im Fokus.

In der Realityshow wagen vier Paare den Treuetest: Henrik Stoltenberg ("Love Island") und Paulina Ljubas ("Köln 50667), Sandra Janina ("Love Island") und Juliano Fernandez ("Are You The One?"), Emmy Russ ("Promi Big Brother") und Udo Bönstrup ("Promi Big Brother") sowie Kate Merlan ("Promis unter Palmen") und Jakub Jarecki (Profifußballer).