Seinen 86. Geburtstag hat die italienische Schauspiellegende Terence Hill an einem ganz besonderen Ort verbracht: im Fußballstadion. Er wohnte in seiner Heimatstadt Venedig einem Spiel zwischen Venezia FC und Bologna FC bei. Vor dem Anpfiff gab es auch noch ein Geburtstagsgeschenk für den Helden aus Filmklassikern wie "Vier Fäuste für ein Halleluja" und "Mein Name ist Nobody".