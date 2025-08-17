Der britische Schauspieler Terence Stamp (1938-2025) ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Familie der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach starb er am Sonntagmorgen, eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

"Er hinterlässt ein außergewöhnliches Lebenswerk, sowohl als Schauspieler als auch als Schriftsteller, das Menschen noch viele Jahre berühren wird", heißt es in einem Statement der Familie.

Der in London geborene Stamp galt in den 1960er Jahren als einer der charismatischsten Schauspieler des britischen Kinos. Über sechs Jahrzehnte verkörperte er zahlreiche unvergessene Rollen, wurde besonders durch seine Darstellung des Superschurken General Zod in den "Superman"-Filmen der 1970er und 1980er Jahre weltbekannt.