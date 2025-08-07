Ein ungewöhnlicher Schritt in Zeiten von Filtern und Beautytricks: Schauspielerin Teri Hatcher (60) hat auf Instagram eine Collage ungeschminkter, ungefilterter Selfies von einem Abendspaziergang geteilt und damit eine bewegende Botschaft über Schönheitsideale gesendet. "Beim Spaziergang im Sonnenuntergang in dieser magischen goldenen Stunde, der jeder Oscar-prämierte Kameramann hinterherjagen würde, wurde ich neugierig zu sehen, was der Unterschied ist und ob er eine Rolle spielen sollte", schreibt die 60-Jährige zu den Aufnahmen, die sie einmal mit dem Gesicht zur Sonne und einmal mit dem Rücken zur Sonne zeigen.

Jede Falte erzählt eine Geschichte Besonders bemerkenswert: Die "Desperate Housewives"-Darstellerin ermutigt ihre Follower sogar dazu, genauer hinzusehen. "Fühlt euch frei ranzuzoomen", schreibt sie zu den Fotos, auf denen jede Falte und Linie deutlich zu erkennen ist. "Jede Linie... eine Geschichte von echter menschlicher Anstrengung, Erfolgen und Fehlern." Schönheit sei eine Frage der Perspektive, so Hatcher. "Ich wähle Dankbarkeit für die Zeit, die jeder Falte geschenkt wurde." Die "Tomorrow Never Dies"-Schauspielerin erinnert auch daran, dass sie bereits 2010 ihr "nacktes Gesicht" der Öffentlichkeit zeigte. "Alle sagten mir, ich sei verrückt, aber 15 Jahre später bin ich immer noch hier und sage immer noch, dass es okay ist, echt zu sein", reflektiert sie. In ihrem Post teilt Hatcher sogar Screenshots verschiedener Artikel aus dem Jahr 2010, die sich auf ihr Botox-freies Gesicht fokussierten. Eine Schlagzeile lautete: "Teri Hatcher bewegt ihre Stirn, kneift die Augen zusammen." Auf den Bildern von damals ist zu sehen, wie sie direkt nach dem Duschen ihr Gesicht verzieht, um zu beweisen, dass sie alle Gesichtsbewegungen beibehalten hat.

Positive Resonanz der Fans Die Kommentarspalte quillt über vor liebevollen und unterstützenden Worten. Viele Follower können sich mit ihren Gefühlen identifizieren. "43 und du inspirierst mich! Während ich über Eingriffe nachgedacht habe, möchte ich am Ende des Tages auch nicht in den Spiegel schauen und mich nicht wiedererkennen", teilt eine Person mit. Ein anderer Kommentar bringt an: "Warum sollten wir unsere Falten verstecken? Es braucht ein Leben, um sie zu bekommen." Ein dritter fügt humorvoll hinzu: "Echt ist schön und du bist ein großartiges Beispiel für uns alle! Werde trotzdem weiterhin meine grauen Haare färben!"