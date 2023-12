"The Big Bang Theory"-Star Kate Micucci ist "krebsfrei"

Später antwortete sie einem Fan in einem der zahlreichen Kommentare, der wissen wollte, wie man auf den Krebsverdacht gekommen sei. Ihr CRP-Wert sei bei einem Blutbild massiv erhöht gewesen. Ein Arzt habe anschließend ihr Herz untersuchen wollen und dabei einen Fleck in ihrer Lunge entdeckt.

Serien-Fans ist Kate Micucci vor allem als Lucy, die Freundin von Hauptcharakter Rajesh (Kunal Nayyar, 42), in mehreren Folgen der sechsten und siebten Staffel von "The Big Bang Theory" bekannt. Doch auch in Serien wie "How I Met Your Mother", "Scrubs - Die Anfänger" oder "Malcolm mittendrin" war sie zu sehen.