"The Crown": Diana-Memes belustigen das Internet

Obwohl das Interview 1981 anders als in "The Crown" verlief, ließ Prinz Charles den Satz tatsächlich fallen. Auch damals lachte Diana, um von Charles' Äußerung abzulenken. In einem späteren Interview enthüllte sie, dass sie diese Antwort traumatisiert habe. "Das hat mich völlig aus der Fassung gebracht", so Diana. Doch das war nicht der einzig schräge Moment von Dianas und Charles' damaligem Auftritt – in Wirklichkeit führte Charles das Gespräch, außerdem wurde darüber diskutiert, ob Diana eine gute Hausfrau abgeben würde.

Auf Twitter versuchen nun UserInnen, Emma Corrins Reaktion als Diana in ein Meme umzuwandeln. "Ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich denke, ich sei die Hauptfigur und alle interessieren sich für meine mysteriöse Vergangenheit", schrieb @shauntae_stay. "Ich bei einem Zoom-Anruf, wenn ich so tue, als würde ich zuhören, und dabei nur auf mich selbst schaue", so @hannahtindle.