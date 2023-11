"The Crown"-Premiere: Elizabeth Debicki zeigt sich im Diana-Look

Die Streiks in Hollywood sind beendet, die Stars von Filmen und Serien zeigen sich wieder auf dem roten Teppich, um für ihre Produktionen zu werben. In Los Angeles feierte nun die letzte Staffel der Netflix-Serie "The Crown" ihre Premiere. Die neuen Folgen sind ab 16. November verfügbar. Als Prinzessin Diana (1961-1997) wird dann erneut die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki (33) zu sehen sein. Bei der Premierenfeier zog sie bereits alle Blicke auf sich.

Debicki trug ein schwarzes Kleid, Medienberichten zufolge stammt es vom Label Bottega Veneta. Bei der Robe handelt es sich um ein schlichtes, schulterfreies Outfit in Midi-Länge mit Korsettdetail. Die 33-Jährige kombinierte dazu schwarze Pumps von Manolo Blahnik und eine dünne Strumpfhose.