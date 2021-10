"The Masked Singer" hat es in den letzten Jahren irgendwie geschafft, Fernsehen in der Streaming-Ära wieder aufregend zu machen. Nachdem das ursprünglich südkoreanische Format mit großem Erfolg in Deutschland umgesetzt wurde, gibt es seit 2020 sogar einen Austro-Ableger der Show.

In Deutschland feierte nun die mittlerweile fünfte "Masked Singer"-Staffel Premiere – und Fans sind sich sicher, dass ein österreichischer Superstar unter einer der Masken steckt.