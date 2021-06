"The Voice": Sarah Connor und Johannes Oerding sind in der Jury

Die zwei neuen Jury-Mitglieder für "The Voice of Germany" heißen Sarah Connor und Johannes Oerding. Das bestätigte ProSiebenSat.1 am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Neben den beiden Neuen werden auch Routinier Mark Forster und Songwriter Nico Santos um die besten Nachwuchstalente kämpfen. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über die künftige Konstellation berichtet.