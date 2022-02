"Er war ein helles Licht"

Die Familie von Moses J. Moseley, seine KollegInnen und seine weltweiten Fans sind geschockt und bringen ihre Trauer öffentlich zum Ausdruck. So ließ Moseleys Managerin Tabatha Minchew in einem Statement in "People" ausrichten:

"Er wurde von allen geliebt, die ihn kennenlernten. Er war ein so helles Licht für jeden und jede." Sie betonte, dass Moseley ein "wunderbarer Mensch" war "und wenn man die Gelegenheit hatte, ihn zu treffen, hat er einem den Tag versüßt. Er war sehr talentiert, er war ein großartiger Freund, einer von denen, den man für alles anrufen konnte. Er war immer begeistert vom Leben und der Arbeit in der Unterhaltungsbranche."

Auch auf Instagram fand Minchew bewegende Worte: "Ich liebe dich, Moses J. Moseley. Wir hatten so viele tolle Jahre der Freundschaft, hatten immer so viel Spaß zusammen. Ich bin froh, dass du so lange ein Teil unserer Familie warst, ich wünschte nur, wir hätten noch mehr Zeit gehabt. Wir werden dich sehr vermissen. Ruhe in Frieden.“