Thomas Gottschalk: Gesundheitsupdate und Schweigen zu Kaulitz

Er wollte eigentlich sechs Monate komplett aus der Öffentlichkeit verschwinden. Doch nun hat Thomas Gottschalk (75) seine selbst auferlegte Funkstille überraschend unterbrochen. Wie Frauke Ludowig (62) am 22. Jänner 2026 in der RTL-Sendung "Exclusiv" berichtete, sei ein Mitarbeiter des Senders dem Entertainer zufällig bei einem Spaziergang in München über den Weg gelaufen. Gottschalk war gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina unterwegs und nutzte die Gelegenheit für ein kurzes, aber hoffnungsvolles Statement. "Ich lebe noch, wie du siehst, und das bleibt auch so", stellte der Moderator klar. "Mir geht es besser, ich freue mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten."

Ehefrau Karina: "Mein Mann macht große Fortschritte" Auch Karina Gottschalk, die ihrem Mann in dieser schweren Zeit eine wichtige Stütze ist, äußerte sich optimistisch: "Mein Mann macht Fortschritte, große Fortschritte. Wir sind darüber sehr glücklich. Es wird." Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator hatte Ende November 2025 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Er leidet an einem epitheloiden Angiosarkom - einem seltenen, bösartigen Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Die Diagnose hatte Gottschalk bereits im Sommer 2025 erhalten, sie aber erst Monate später publik gemacht. Seitdem wurde er operiert, unterzog sich weiteren Eingriffen sowie über 30 Bestrahlungen und einer medikamentösen Therapie. Am 6. Dezember hatte sich Gottschalk mit einer letzten Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" aus dem Fernsehen verabschiedet. Gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) verließ er das beliebte RTL-Format. Anschließend kündigte er auf Instagram an, sich die nächsten sechs Monate ausschließlich um seine Genesung zu kümmern.

Kein Wort zu den Kaulitz-Zwillingen Zu einem aktuellen Aufreger-Thema schwieg Gottschalk bei der zufälligen Begegnung: Seit Mittwoch ist offiziell bestätigt, dass Bill und Tom Kaulitz (beide 36) Ende des Jahres durch eine Comeback-Ausgabe von "Wetten, dass..?" führen werden. Gottschalk hatte sich bereits 2023 skeptisch zu einer möglichen Verpflichtung der Tokio-Hotel-Zwillinge geäußert und erklärt, er glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung wäre.