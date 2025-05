Emotionaler Moment in der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert": TV-Star gab seinen Abschied bekannt.

Thomas Gottschalk (74) hat in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am 10. Mai 2025 seinen TV-Abschied offiziell gemacht. "Es gibt immer einen Moment, in dem man sagen kann: Das war's für mich am Samstagabend", begann der Moderator und fügte dann hinzu: "Und dieser Moment ist heute für mich gekommen."

75 Geburtstag von Thomas Gottschalk steht bevor Er werde kommende Woche 75 Jahre alt, so Gottschalk, "und das ist für einen Moderator der Punkt, an dem man sagen sollte: Man nimmt sich selber raus." In Anspielung auf den neuen Pontifex Leo XIV., der 69 Jahre alt ist, verriet die TV-Legende weiter: Er habe immer gesagt, "wenn der Papst jünger ist als ich, dann ist für mich die Sache gelaufen. Der Papst ist jetzt jünger als ich , insofern verabschiede ich mich vom Samstagabend im Entertainment". Am Ende erklärte der 74-Jährige: "Ich habe 35 Jahre lang den Samstagabend betreut und im Griff gehabt." Das Publikum feierte den ehemaligen "Wetten, dass..?"-Moderator in der Sendung anschließend mit Standing Ovations. Anfang Dezember soll Thomas Gottschalk noch in einer Abschiedsshow auftreten.

Lange Karriere für den TV-Star Thomas Gottschalk startete seine Karriere beim Bayerischen Rundfunk und gestaltete zahlreiche Radiosendungen. Mit der Sendung "Na sowas!" gelang ihm schließlich der Durchbruch im Fernsehen. 1987 übernahm er die ZDF-Abendshow "Wetten, dass..?". Im November 2023 präsentierte der 74-Jährige nach einigen Pausen seine 154. und letzte "Wetten, dass..?"-Sendung. In "Denn sie wissen nicht, was passiert" war er mit Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (68) zu sehen. Gemeinsam mit Mike Krüger (73) war Thomas Gottschalk zudem mit den "Supernasen"-Filmen erfolgreich. Insgesamt lockten die Streifen in den 1980er Jahren über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos.