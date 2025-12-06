Dann verwies er auf die RTL-Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show", die am Samstagabend zu sehen ist. "Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei, ich bin auf jeden Fall dabei", so Gottschalk und er fügte hinzu: "In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr, euer Thomas." Aufgenommen hat der TV-Star seine Videobotschaft in einem hellen Pullover vor einem erleuchteten Weihnachtsbaum.

Der an Krebs erkrankte Thomas Gottschalk (75) hat sich vor seinem TV-Abschied mit einer Videobotschaft an seine Fans gerichtet. In einem Instagram-Clip sagte der Entertainer : "Macht euch bitte um mich keine Sorgen. Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle."

Mit der TV-Show endet eine Ära

Thomas Gottschalk hatte bereits im Mai angekündigt, sich mit seinem Auftritt am Nikolausabend aus der Samstagabendunterhaltung zu verabschieden. Damals führte er sein Alter als Grund an. Trotz der nun öffentlich gewordenen Krebsdiagnose wird der Auftritt wie geplant stattfinden, bestätigte der Sender.

Am vergangenen Sonntag hatten Thomas Gottschalk und seine Ehefrau Karina öffentlich gemacht, dass der langjährige Star-Moderator an Krebs erkrankt ist, nachdem es zuvor Kritik und Spott für seine jüngsten Auftritte gegeben hatte. Der TV-Star wurde in den vergangenen Monaten zweimal operiert, ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste. Bis heute muss Gottschalk starke Schmerzmittel einnehmen.

Bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" endet unterdessen nicht nur das Engagement von Thomas Gottschalk. Mit ihm werden sich auch Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) von der RTL-Show verabschieden, wie der Sender bekannt gab. Die letzte Ausgabe mit dem Trio ist am Samstag, 6. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+ zu sehen.