Thore Schölermann ist erneut Vater geworden

Jana (37) und Thore Schölermann (39) sind zum zweiten Mal Eltern geworden ! "Unser Schölermännchen", verkündete das Paar auf Instagram und postete dazu ein Foto mit winzigen Baby-Füßchen. Der Name des Neugeborenen ist noch nicht bekannt, dafür aber das Geschlecht.

Dass es ein Junge wird, rutschte der Schauspielerin schon im April versehentlich heraus. In ihrer Instagram-Story hatte Jana Schölermann damals eigentlich nur darüber sprechen wollen, dass sie ein Familien-Shooting mit Babybauch von einer befreundeten Fotografin machen lässt. "Bei der letzten Schwangerschaft wollte ich unbedingt ein typisches, etwas kitschiges und nackiges Studio-Shooting. Da war mir diesmal gar nicht nach." Dennoch wolle sie ein Bild von ihrem Bauch und ihrer Tochter Ilvi (2) festhalten lassen, schließlich komme das nie wieder. In dem Zusammenhang erwähnte sie, dass Ilvi mit ihrem "kleinen Bruder" posiere.

Jana und Thore Schölermann lernten sich 2010 am Set der mittlerweile eingestellten ARD-Serie "Verbotene Liebe" kennen, in der sie beide mehrere Jahre lang zu sehen waren. Im September 2019 heiratete das Paar. Im Dezember 2021 wurde die gemeinsame Tochter geboren. Am 14. Januar 2024 gab das Paar dann mit einem gemeinsamen Instagram-Posting die erneute Schwangerschaft bekannt.