TV-Star Thorsten Hamer (1982-2026) ist mit nur 43 Jahren gestorben. Der Schauspieler spielte in zwei Staffeln der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" den Koch Matthias "Matti" Steininger. In einem Instagram-Beitrag zeigt sich Sat.1 tief betroffen: Hamer sei "viel zu früh" gestorben, heißt es dort. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe sanft, lieber Thorsten."

Einer Traueranzeige im "Solinger Tagesblatt" zufolge starb Hamer bereits am 8. Februar. "Wir tragen Dich weiter in unseren Herzen und vermissen Dich, bis wir uns wiedersehen", schreibt seine Familie darin zum Abschied.