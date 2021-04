"Thunder Force": Jason Bateman als Jerry The Crab ist genial

Seien wir ehrlich: die Netflix-Komödie "Thunder Force" mit Melissa McCarthy und Octavia Spencer als Superheldinnen ist nicht wirklich gut, denn die Witze zünden kaum. Der Film hat auch über das Superhelden-Genre nichts Wesentliches zu sagen und kann der Thematik keine neuen Aspekte abgewinnen.

Jerry the Crab

Es gibt aber dennoch einen guten Grund, sich Ben Falcones SciFi-Komödie anzusehen – und der heißt Jason Bateman. Er spielt als Klein-Krimineller Jerry The Crab eine eher untergeordnete Rolle und verfügt als Bösewicht auch über keine Superkräfte. Dennoch ist der Mann – mit den Krabbenscheren anstelle von Armen – eine Figur, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. So tritt er in einem Supermarkt in Erscheinung.