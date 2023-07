Tik-Tok-Star Khaby Lame will Schauspieler werden

Khaby Lame ist der erfolgreichste Influencer auf Tik Tok: Mit knapp 161 Millionen Follower:innen liegt er vor den Amerikanerinnen Charlie D’Amelio und Bella Poarch. Er erlangte größere Bekanntheit durch Reaktionen auf Life Hack-Videos, die einem das Leben vermeintlich erleichtern sollen, aber im Grunde alles nur komplizierter machen. Lame führt die gleiche Tätigkeit mit deutlich weniger Aufwand aus und machte sich vor allem durch seine ikonische Handbewegung zum Schluss seiner Videos im Netz beliebt.

Die Tatsache, dass er aus einfachen Verhältnissen stammt und in seinen Videos nicht spricht, brachte ihm zahlreiche Vergleiche mit Stummfilmstars wie Charlie Chaplin und Buster Keaton ein. In einem Interview mit "Deadline" sagte er jedoch: “Ich versuche, ich selbst zu sein. Das sind Legenden, die ihre eigenen Geschichten kreiert haben. Jede Person ist auf ihre eigene Art einzigartig, mit ihren eigenen Träumen und ich will Khaby Lame sein”.