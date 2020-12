TikTok-Stars Charli und Dixie D'Amelio bekommen Doku-Show bei Hulu

Charli D’Amelio hat mit ihren 16 Jahren im November als erste TikTokerin 100 Millionen FollowerInnen erreicht. Auch ihre Schwester Dixie begeistert dort etwa 46 Millionen UserInnen. Die Familie hat bereits 2020 ein eigenes Reality-Format auf YouTube gestartet, worin sie Momente aus ihrem Familienleben teilen.

“Vor zwei Jahren waren Charli und Dixie im Netz noch total unbekannt und jetzt haben sie mehr als 100 Millionen Fans, die täglich jeden Schritt von ihnen verfolgen. Jeder Teenager in den sozialen Medien träumt davon, so berühmt zu werden – aber was passiert, wenn das Realität wird?", teasert Belisa Balaban, Regisseurin für Dokumentationen bei Hulu, die neue Show an.