Tilda Swinton (64) wird bei der Berlinale 2025 mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das gaben die Organisatoren am 20. Dezember bekannt. Die schottische Schauspielerin erhält den Preis demnach im Rahmen der Eröffnungsgala am 13. Februar 2025.

Auch für Swinton ist der Goldene Ehrenbär eine ganz besondere Ehre. "Die Berlinale ist das erste Filmfestival, das ich je besucht habe. Das war 1986 mit Derek Jarmans 'Caravaggio', meinem ersten Film überhaupt", so die Schauspielerin. Es sei ihr "Eintritt in die Welt, in der ich mein bisheriges Lebenswerk geschaffen habe" gewesen und sie habe "nie vergessen, was ich ihr schulde". "Es wird mir ein Privileg und eine Freude sein, im nächsten Februar einmal mehr diesen inspirierenden Ort zu feiern, der immer wunderbare und anregende Begegnungen ermöglicht."

"Die Bandbreite von Tilda Swintons Werk ist atemberaubend", wird Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle in einer Mitteilung zitiert. "Sie bringt so viel Menschlichkeit, Mitgefühl, Intelligenz, Humor und Stil ins Kino und erweitert durch ihre Arbeit unsere Vorstellungen von der Welt. Tilda ist eines unserer modernen Filmidole und seit langem auch Teil der Berlinale-Familie."

Seit fast 40 Jahren im Filmgeschäft

Nach ihrem Filmdebüt 1986 trat Tilda Swinton in jedem Film des Regisseurs Derek Jarman auf, bis heute spielte sie in zahlreichen experimentellen und abseits des Kino-Mainstreams angesiedelten Filmen. Große internationale Bekanntheit erlangte die Schottin 1992 mit ihrer Darstellung von "Orlando".

Für ihre Rolle in "Michael Clayton" (2007) erhielt sie den BAFTA und den Academy Award als beste Nebendarstellerin. Zuletzt war Tilda Swinton in Wes Andersons (55) "Asteroid City" (2023), Joshua Oppenheimers (50) "The End" (2024) und Pedro Almodóvars (75) "The Room Next Door" (2024) zu sehen.

Der Goldene Ehrenbär wird seit 1982 vergeben. Dieses Jahr ging der Preis an Regisseur Martin Scorsese (82), 2023 an Regisseur Steven Spielberg (78).