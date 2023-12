Weihnachtlich-friedliche Stimmung hört sich definitiv anders an: Schauspielerin Casey Wilson (43) hat sich in einem Podcast über das "verdammt unhöfliche Verhalten" ihres Serienpartners Tim Allen (70) beschwert. Wie das "People"-Magazin berichtet, bezeichnete Wilson den gemeinsamen Dreh mit Allen für die Disney+-Serie "Santa Clause" als eine der "schlimmsten" Erfahrungen, die sie je an einem Set gemacht habe. Tim Allen, "Hör mal wer da hämmert"-Star und Protagonist der "Santa Clause"-Film-Trilogie, hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.