Timothée Chalamet (28) hat seine Fans auf Instagram mit einem bizarren Livestream verwirrt. Der Schauspieler, dessen Bob-Dylan-Biopic am 25. Dezember in den amerikanischen Kinos anläuft, befindet sich aktuell in der heißen Promo-Phase für seinen neuen Film und ist auf Instagram aktiv wie selten. Am 23. Dezember ging Chalamet auf seinem Account für 14 Minuten live - und zog eine ganz eigene Show ab.

Feier zu Dylan-Song In dem Video, dessen Aufzeichnung auch jetzt noch auf seinem Account zu sehen ist, sitzt Chalamet in einer großen Halle auf einem Bürostuhl vor einer riesigen Leinwand und sieht Aufnahmen von Bob Dylan (83) an, während dessen Song "Blind Willie McTell" spielt. Anschließend holt sich der Darsteller eine Gitarre und zertrümmert sie vor der Leinwand auf dem Boden. Als nächstes zeigt die Leinwand Glückwunschtexte an wie "Du hast es geschafft" oder "Wir sind so stolz auf dich", wobei sein Name "Timothee", also ohne Apostroph, geschrieben wurde. Währenddessen kommen einzelne Menschen auf ihn zu, nehmen den Schauspieler in den Arm, und gehen wieder aus dem Bild. Die erste Gratulantin ist vermutlich auch seine Freundin Kylie Jenner (27).

Oberkörperfrei in Partylaune Anschließend startet der Song "I Gotta Feeling" von den Black Eyed Peas und Chalamet beginnt zu feiern. Er schießt Konfettikanonen, zieht seinen Pullover und später auch sein Shirt aus und tanzt durch die Halle. Zwischendurch hält er seinen Kopf in ein Waschbecken, klettert auf ein Gerüst, schießt weitere Konfettikanonen und dreht sich wie Homer Simpson auf dem Boden im Kreis. Zum Schluss geht er, immer noch oberkörperfrei und merkwürdig brummend, aus der Halle heraus und über das Gelände. Was das Video ausdrücken soll, ist nun die große Frage, der auch die Follower in den Kommentaren ratlos gegenüber stehen. "Mädchen, was war das?", fragen sie oder auch "Also was zur Hölle passiert hier?" Andere wundern sich über den Text, mit dem der Schauspieler das Video geteilt hat: "Timmy's Livestream, der um 3:16 Uhr nachmittags am 23.12.2024 gesendet wurde". Dazu schreibt ein Follower: "Wie er die Bildunterschrift postet als wäre es ein Fanaccount". Andere fragen, warum er von sich in der dritten Person spricht. Bisher war nicht ersichtlich, dass der Account von jemand anderem bedient werden könnte als Chalamet selbst.