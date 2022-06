Viel zu viel Urlaub

Nach der Show hatte er aufgrund eines ausgefallenen Projekts zwei Monaten "Zwangsurlaub", wie Ülker erzählte. Nun sei er froh, wieder bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera zu stehen. "Das war mir persönlich zu viel. Ich hab' es sehr vermisst, wieder zu drehen", so der Schauspieler.

Doch es gibt auch noch ganz andere Pläne für die Zukunft: So will der Musikbegeisterte bald einen Song namens "WDDMB" (Weiß, dass du mich brauchst) herausbringen. Auf Instagram sei sein Video mit dem Song in kürzester Zeit schon über fünf Millionen Mal abgespielt und gestreamt worden. "Ich freue mich schon sehr darauf, diesen viralen Hit endlich auch offiziell veröffentlichen zu können."