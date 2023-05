Hits und Filme

Nach der Trennung und Scheidung von Ike Turner feierte Tina Turner in den 1980er Jahren gewaltige Erfolge als Solokünstlerin. Ihr 1984 erschienenes Album "Private Dancer" enthielt den Mega-Hit "What's Love Got to Do With It", und wurde im Jahr 1985 mit gleich drei Grammy-Awards ausgezeichnet.

Weitere Hits wie "The Best" oder "We Don't Need Another Hero" folgten im Laufe des Jahrzehnts.

Auch als Schauspielerin trat sie gelegentlich auf: Zu ihren Filmen zählen Werke wie das Rock-Musical "Tommy", der Schwarzenegger-Streifen "Last Action Hero" und der Kultfilm "Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel".

Turner soll in ihrer langen Karriere über 200 Millionen Alben verkauft haben. Im Jahr 1988 spielte sie vor 180.000 Menschen Maracanã Stadiom in Rio de Janeiro.

Nach einer erfolgreichen Welttournee in den Jahren 2008 und 2009 zog sich Turner aus dem Musikgeschäft zurück. 2013 heiratete sie ihren langjährigen Partner Erwin Bach.